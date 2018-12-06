عودة الاتصالات من طبرق حتى امساعد

أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة نجاح فِرق العمل بشركة هاتف ليبيا في صيانة كابل الألياف البصرية امساعد طبرق، ورجوع حركة الاتصالات إلى وضعها الطبيعي.

وكانت الشركة أعلنت صباح اليوم الخميس عن انقطاع كابل الألياف البصرية على مسافة 4.5 كلم من محطة طبرق بالغرفة الأولى، ما أدى إلى توقف الاتصالات شرق مدينة درنة حتى امساعد.

وأوضحت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن الانقطاع كان بسبب قيام أحد المواطنين بحرق القمامة بالغرفة الأولى بعد نقطة إنزال الكابل البحري.

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