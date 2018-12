«الليبية للبريد» تُعلن عودة الاتصالات من طبرق حتى امساعد

المتوسط:

أفادت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، بأنَّ فرق العمل نجحت في صيانة كابل الألياف البصرية من امساعد حتى طبرق، ورجوع حركة الاتصالات إلى وضعها الطبيعي.

وكانت الشركة أعلنت صباح اليوم الخميس، عن انقطاع كابل الألياف البصرية على مسافة 4.5 كلم من محطة طبرق بالغرفة الأولى، ما أدى إلى توقف الاتصالات شرق مدينة درنة حتى امساعد.

وأشارت الشركة، إلى أن الانقطاع كان بسبب قيام أحد المواطنين بحرق القمامة بالغرفة الأولى، بعد نقطة إنزال الكابل البحري.

