اعتصام مفتوح لموظفي كلية الاقتصاد تيجي

نظم موظفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد بمدينة تيجي اعتصاما مند قرابة ثلاثة أسابيع، مطالبين بتحسين ظروفهم الوظيفية، من ناحية التأمين الصحي وزيادة مرتباتهم المشروعة

ووصف عضو هيئة التدريس بكلية الآداب وعضو اللجنة التسيرية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تيجي نصر الحمروني لـ218، أن مطالب المعتصمين مشروعة وعلى وزارة التعليم العالي في حكومة الوفاق أن تأخد هذه الاعتصامات بعين الاعتبار حتى تسير العملية التعليمية بشكل طبيعي.

وأوضح الحمروني، أن الكلية تشهد نهاية الفصل الدراسي وبداية الفصل الجديد، والكلية ستكون عاجزة عن تقديم الامتحانات للطبة في حال استمر الاعتصام المفتوح، وعليه نطالب حكومة الوفاق ووزارة التعليم العالي النظر في مطالب المعتصمين والعمل على إنهاء الأزمة لأجل الطلبة والصالح العام في ليبيا.

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