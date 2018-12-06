منخفض جوي على ليبيا اليوم الجمعة

أكدت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن هناك منخفظا جويا سيبدأ تأثيره على ليبيا مند صباح اليوم الجمعة، محدود الفاعلية يكون تأثيره أمطارا خفيفة غالبا إلى متوسطة، وقد يكون مصحوبا بخلايا رعدية.

وأوضحت رؤية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن بداية المنخفض ستكون “من مناطق الساحل الغربي من راس اجدير وحتى مصراته وبعض الدواخل من سهل جفارة والجبل الغربي ، أمطار خفيفة غالبا إلى متوسطة على الساحل خصوصا طرابلس الزاوية”.

وأشارت أن المنخفض سيتضاعف يوم غدا السبت، ومن ثم ستبدأ السحب بالتحرك والتأثير على مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر، في يوم يوم الأحد القادم، سيكون أقل تأثيرا.

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