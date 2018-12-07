مركز سبها الطبي يستلم ثلاجات لحفظ الدم

قال مكتب الإعلام بمركز سبها الطبي، أن لجنة تم تشكيلها، بخصوص التجهيزات الطبية ولتسليم الأجهزة عبر المجلس البلدي وعبر لجنة الأزمة بقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية، للأقسام بمركز سبها الطبي.

وأوضح المكتب أن اللجنة قامت بتسليم عدد 10 ثلاجات حفظ دم ومحاليل التشغيل ،لقسم المختبر.

ووصل عدد 3 شحنات من طلبيات لجنة الأزمة لقطاع الصحة في المنطقة الجنوبية، لمركز سبها الطبي يوم أمس الخميس مقدمة من وزارة الصحة، تحتوي على أجهزة مختبرية من قبل شركة بوابة ليبيا، ومشغلات مختبر من قبل شركة الواحة الذهبية و”بيشن قاون”patient gown ” من قبل شركة البشرى.

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