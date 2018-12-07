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سفيرة فرنسا تلتقي أعضاء بلدية الزنتان

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت السفيرة الفرنسيه لدي ليبيا بياتريس دوهلين بزيارة إلى مدينة الزنتان وكان في استقبالها عميد بلدية الزنتان،مصطفي الباروني، وأعضاء المجلس البلدي للبلدية.

و تأتي هذه الزيارة بتنسيق من وزارة الحكم المحلي، تركزت حول أربعة محاور أساسية، منها مساهمة فرنسا في إيجاد حل للأزمة الليبية، وضرورة الإسراع في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة إلى الانتقال لمرحلة سياسية مستقرة ودائمة، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية ودعم الترتيبات الامنية الحقيقية.

ووصفت دوهلين خلال زيارتها ليبيا بأنها بلد جار لفرنسا وكل شئ يساهم في استقرار ليبيا يساعد في استقرار فرنسا، إضافة لاهتمامها بليبيا أن تستقر بشكل كامل وتنعم بالراحة والأمن.

وأكدت السفيرة الفرنسيه لدي ليبيا، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب منها زيارة كافة المدن الليبية للاستماع لوجهات نظر كل الليبيين، حتى تستطيع فرنسا معرفة ما الذي تستطيع أن تقدمه لليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هكذا ارتبط اسم الزنتان و مصراته بخيانة ليبيا و الشعب الليبي. من الذي سمح لهذه العجوز الشمطاء الذهاب الي الزنتان ؟؟؟ و لكن عندما تعرف ان وزير الخارجيه تيس من العائدين و فاسد و عميل و خائن زي سياله و ان رئيسه الاعلي تيس مجهول الاصل ووعميل و حقير و ماهوش ليبي. تفهم الوضع المتردي الذي تمر بيه العاصمه

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