سفيرة فرنسا تلتقي أعضاء بلدية الزنتان

قامت السفيرة الفرنسيه لدي ليبيا بياتريس دوهلين بزيارة إلى مدينة الزنتان وكان في استقبالها عميد بلدية الزنتان،مصطفي الباروني، وأعضاء المجلس البلدي للبلدية.

و تأتي هذه الزيارة بتنسيق من وزارة الحكم المحلي، تركزت حول أربعة محاور أساسية، منها مساهمة فرنسا في إيجاد حل للأزمة الليبية، وضرورة الإسراع في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إضافة إلى الانتقال لمرحلة سياسية مستقرة ودائمة، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية ودعم الترتيبات الامنية الحقيقية.

ووصفت دوهلين خلال زيارتها ليبيا بأنها بلد جار لفرنسا وكل شئ يساهم في استقرار ليبيا يساعد في استقرار فرنسا، إضافة لاهتمامها بليبيا أن تستقر بشكل كامل وتنعم بالراحة والأمن.

وأكدت السفيرة الفرنسيه لدي ليبيا، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب منها زيارة كافة المدن الليبية للاستماع لوجهات نظر كل الليبيين، حتى تستطيع فرنسا معرفة ما الذي تستطيع أن تقدمه لليبيا.

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