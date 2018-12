قالت مصادر بقطاعي الموانئ والشحن إن موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة مازالت مغلقة اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قالت الأربعاء إن الطقس السيئ تسبب في غلق جميع مرافئ تصدير الخام في البلاد. وشهدت مدينة بنغازي أمطارا غزيرة تسببت في توقف الحياة بمعظم أنحاء المدنية التي تعد ثاني كبرى المدن الليبية، الأربعاء، مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية ومطار بنينا الدولي.

