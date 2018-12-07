وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قالت الأربعاء إن الطقس السيئ تسبب في غلق جميع مرافئ تصدير الخام في البلاد.

وشهدت مدينة بنغازي أمطارا غزيرة تسببت في توقف الحياة بمعظم أنحاء المدنية التي تعد ثاني كبرى المدن الليبية، الأربعاء، مما أدى إلى إغلاق الطرق الرئيسية ومطار بنينا الدولي.