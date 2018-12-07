القطرون تنتصر للكتاب وتقيم معرضها الأول

افتتحت منظمة أصدقاء القطرون الوطنية لتطوير والإنماء بمدينة القطرون معرض الكتاب الأول بالمدينة، بعد أن أطلق أحد نشطاء القطرون “علي يحيي” فكرة المعرض وإحياءها لإثراء المعرفة والعلم بالمدينة، في جلب الكتب التي كان يطالعها على مدى عشرة سنوات.

واحتوى المعرض على أكثر من 2000 كتاب و320 عنوان داخل خيمة نُصبت وسط ساحة القطرون، برعاية المنظمة الراعية للمعرض.

ويعدّ المعرض الأول من نوعه في المدينة، وشهد إقبالا كبيرا من نوعه لدى الجميع من الطلاب والمهتمين بالقراءة وكل من المارّة الذي أغراهم مشهد المعرض الأول في مدينتهم.

وأوضح علي يحي، صاحب فكرة المعرض لـ218، أن الهدف منه تشجيع المواطنين على القراءة لما لها من أهمية لتخفيف عن همومهم وزيادة المعرفة والتثقيف، في ظل ما يعانونه من أزمات اجتماعية وأمنية واقتصادية، مستدعيا قول المتنبي:خير جليس في زمان كتاب.

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