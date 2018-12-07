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260 عائلة في المرج تسكن الأكواخ وتستغيث

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُعاني أهالي الأكواخ مدينة المرج مند سنوات، نتيجة لتردّي الأوضاع المعيشية وحالة البيوت التي تحتاج لصيانة وترميم وتجهيز.

ويوجد في المدينة  2862 كوخ تقطنه قرابة 260 عائلة، في مبانيٍ عشوائية، تعاني في فصل الشتاء كل عام نتيجة لهطول الأمطار والفياضانات التي غالبًا ما تُغرق بيوتهم وتُفسد كل فيها.

وفي متابعة 218 لهذه المعاناة، أوضح آدم حسين أحد سكان “حي البلغري” في المرج أن ما يعانيه أهالي الأكواخ يفوق التصوّرات، مضيفا أن المأساة تتكرر مع كل عام في فصل الشتاء.

وأوضح حسين، أن المسؤولين على كل المستويات المحلية والحكومية قد قاموا بزيارة الأكواخ ولكن لا حياة لمن تنادي، بحسب ما ذكره لـ218.

وأشار آدم حسين في حديثه، بقوله: “نحن نعرف أنه من الصعب أن يوجد بديل سكن وقتي ولكن من المفترض أن يتم إسعاف الأسر المتضررة، لأن المسؤول هو من يتحمّل ما يعانيه المواطن” .

وتابع حديثه لـ218: “وجهنا أكثر من نداء للمسؤولين بالمدينة لكنهم لا يلبون دعوتنا، وحتى الدفاع المدني لا يأتي حين يكون هناك حريق بالمكان ومن يُسعف الحي وأهله هم أصحاب الخير فقط”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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