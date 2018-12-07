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الأفريقية تمنح زبائنها تخفيضا لرحلات اسطنبول

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبادي أن الخطوط تمنح زبائنها عرض  تخفيض الأسعار على وجهة طرابلس اسطنبول.

وأوضح الزبادي في حديثه لـ218 أن الأفريقية حددت سعر التذكرة بقيمة 600 دينار ولم توضح فترة انتهاء العرض على الرحلات التركية أو إمكانية تطبيق الفكرة على باقي الوجهات.

وستعيد الخطوط الأفريقية رحلاتها اعتبارا من يوم الأحد المقبل إلى تركيا بواقع 6 رحلات أسبوعيا، مقسمة على 3 مطارات في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة، بعد فترة توقف بسبب الديون المتراكمة عليها لصالح مطار أتاتورك بقيمة 400 ألف دولار بحسب ما صرّح به المتحدث باسم الخطوط الجوية الأفريقية، الذي أشار وقت سابق أن كافة الديون تم سدادها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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