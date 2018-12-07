منع الزائدي من دخول تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

علق استاذ السياسة الدولية بجامعة كيمبريدج الدكتور ميلاد مفتاح الحراثي على منع أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية الدكتور مصطفى الزائدي من دخول الأراضي التونسية قائلا ( ترحيل الدكتور مصطفى الزائدي من الأراضي التونسية بدعاوى امنية لمنعه من حضور مؤتمر الحوار الإنساني تحت رعاية الامم المتحدة بشأن التوصل لصيغة قد تفضي إلى حل المشكل الليبي ، يعد ردا قاسيا ولطمة موجعة على كل من شكك في مصداقية ووطنية ومشروع الحركة الوطنية الشعبية الليبية الذي يشغل الدكتور الزائدي مهمة امين لجنتها التنفيذية ).

واضاف الحراثي ان هذا الاجراء ( يؤكد كذلك بأن الحوارات التي تجري هي مضيعة للوقت ولاجدوى من انعقادها ذلك أنها تعد تلميعا لوجوه باهتة اثبتت عمالتها وتبعيتها للخارج وهدفها الوصول للسلطة بغية استمرار رهن ليبيا للمشروع الخارجي على حد قول الحراثي ).

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