260 عائلة في المرج تُوجه استغاثة للسلطات

وجه أهالي الأكواخ بمدينة المرج مند سنوات، استغاثة للسلطات الليبية بسبب تردّي الأوضاع المعيشية وحالة المنازل، التي تحتاج لصيانة وترميم، إذ يوجد في هذه المدينة 2862 كوخ تقطنه قرابة 260 عائلة، في مباني عشوائية، تعاني في فصل الشتاء كل عام نتيجة هطول الأمطار والفياضانات.

وقال آدم حسين أحد سكان حي البلغري في المرج، إنَّ ما يعانيه أهالي الأكواخ يفوق التصوّرات، مضيفا أن المأساة تتكرر مع كل عام في فصل الشتاء.

وأشار حسين، إلى أن المسؤولين على كل المستويات المحلية والحكومية قد قاموا بزيارة الأكواخ ولكن لا حياة لمن تنادي.

