مدير حقوق الإنسان بـ البعثة الأممية: إحكام القبضة الأمنية أولى خطوات السلام في ليبيا

قالت أنتونيا دي ميو مديرة إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنَّ ندوة «تطبيق مبادئ سيادة القانون في السجون.. تقوية الشرطة القضائية»، التي تمَّ تنظيمها في ليبيا، قد صُممت لمُناقشة الوسائل العملية للتصدي للتحديات التي تواجه الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية في قطاع السجون.

وأضافت أنتونيا، أنَّ إرساء أسس احترام حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب أمر أساسي في تحقيق السلام المستدام، الذي نعرف أن الليبيين يريدونه ويسعون إليه.

