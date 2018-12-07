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مطار بنينا يعود للعمل مُجدداً

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد العمل وتسيير الرحلات بشكل تدريجي مساء أمس الخميس في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي بعد توقفه يوم الأربعاء الماضي بسبب تجمّع مياه الأمطار الغزيرة في مدخل وصالة الركاب.
ويتزامن رجوع مطار بنينا للعمل مع اليوم العالمي للطيران المدني الذي يوافق السابع من ديسمبر كل عام، كما يتوافق استئناف العمل بالمطار مع تعليق الاعتصام المفتوح الذي كان قد نفّذه في الـ19 من نوفمبر الماضي عدد من العاملين بمصلحة الطيران المدني في المدن الرئيسية الثلاث طرابلس وبنغازي وسبها.

ويُطالب موظفو مصلحة الطيران بتحقيق مطالبهم المتمثلة فيما أسموه اعتماد اللائحة المالية الصحيحة، وتحسين المُرتبات.

وأعلنت المصلحة تجميد الاعتصام بعد وعود من وزارة المواصلات بالنظر في مطالب موظفيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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