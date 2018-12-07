عودة 133 لاجئاً إلى النيجر

تمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من نقل 133 لاجئاً من ليبيا إلى النيجر، بالتنسيق مع وزارة الداخلية الليبية (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية) .

وبجسب بيان صادر عن البعثة الأممية، أن هؤلاء المهاجرين، كانوا متواجدين في مركز التجمع والمغادرة بطرابلس، والذي افتتح رسمياً يوم الثلاثاء،حيث يعد هذا المركز الأول من نوعه في ليبيا، والذي يهدف إلى جلب المستضعفين من الأشخاص إلى بيئة آمنة يتسنى فيها لمكتب المفوضية إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم خارج دولة ليبيا مثل إعادة توطين اللاجئين، ولم شمل العائلات، والنقل إلى مراكز طارئة أخرى في بلدان ثالثة، والعودة إلى بلد طلب اللجوء سابقاً، بالإضافة إلى العودة الطوعية.

الجدير بالذكر، يقدر عدد اللاجئين والمهاجرين الموجودين في مراكز الإيواء في ليبيا نحو 4.900 شخص، منهم 3.600 في حاجة إلى الحماية الدولية، كما تصل طاقة استيعاب المركز، والذي تم دعمه من قبل الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة أخرى، إلى 1.000 من الأشخاص الأشد ضعفاً .

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