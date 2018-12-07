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افتتاح معرض الكتاب بمدينة القطرون

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قامت منظمة أصدقاء القطرون الوطنية للتطوير والإنماء بمدينة القطرون، بافتتاح معرض الكتاب الأول بالمدينة.

ويحتوي المعرض على أكثر من 2000 كتاب و320 عنوان داخل خيمة نُصبت وسط ساحة القطرون، برعاية المنظمة الراعية للمعرض.

وأطلق مبادرة، لإحياء وإثراء المعرفة والعلم بالمدينة، في جلب الكتب، التي كان يطالعها على مدى 10 سنوات.

يُشار إلى أنَّ هذا المعرض الأول من نوعه في المدينة، وشهد إقبالاً كبيرًا من نوعه لدى الجميع من الطلاب والمهتمين بالقراءة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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