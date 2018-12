المتوسط:

قام مدير أمن الأبيار العقيد، عبد العالي ماضي، بإجراء جولة تفقدية لمركز شرطة المليطانية، للإطمئنان على العائلات المتضررة بالمنازل والمزارع، التى غرقت بسبب هطول الأمطار.

وخلال الزيارة، تمَّ معاينة العديد من المنازل والمزارع المتضررة بالحدود الإدارية لمركز شرطة المليطانية ومركز شرطة سيدي مهيوس التابع للمديرية.

وتأتي هذه الجولة، لوضع العديد من الحلول لبعض المشاكل التي يعاني منها المواطنين بالمنازل أو المزارع.

The post مدير أمن الأبيار يتفقد عائلات متضرري الأمطار في «المليطانية» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية