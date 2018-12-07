جنائي المرج يضبط مصنعا لتصنيع الخمور بالمدينة

أخبار ليبيا24

تمكن قسم البحث الجنائي في مدينة المرج من ضبط شخص ليبي الجنسية يدير مصنعًا للخمور في منزله في أحد أحياء المدينة.

وقال الناطق باسم مديرية أمن المرج نقيب أحمد المسماري إن معلومات وردت إلى قسم البحث الجنائي المرج من مصادره الخاصة مفادها قيام شخص ويدعى (ح.م.ا) يبلغ من العمر 40 سنة ليبي الجنسية يقوم بتصنيع الخمور وبيع المواد المخدرة بمنزله بأحد إحياء المدينة.

وأضاف المسماري أنه تم تكليف أعضاء التحريات لتأكيد هذه المعلومات وبالفعل تم تأكيد ذلك وعرض محضر التحري على النيابة العامة التي بدورها أمرت بمداهمة منزل المذكور أعلاه.

وأشار الناطق باسم المديرية أنه تم ضبط مصنع لتصنيع الخمور وعدد ثلاث براميل سعة 200 لتر وكما تم ضبط كمية من المادة المخدرة نوع حشيش.

ولفت المسماري إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف .

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