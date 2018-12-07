حكماء ومشائخ وأعيان مدينة بنغازي يرفعون الغطاء الاجتماعي عن كافة المجرمين

أكد حكماء ومشائخ وأعيان مدينة بنغازي الكبرى، رفعهم الغطاء الاجتماعي عن كافة المجرمين المطلوبين لدى العدالة، مبينين بأنهم لن يقفوا في صف أي مجرم يمتهن الإجرام، خاصة في القضايا المخلة بالشرفة كالسرقة والسطو المسلح والحرابة.

جاء ذلك خلال لقاءهم مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس، حيث ثمنوا الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، للعمل على استباب الأمن، داعين في القوت ذاته إحكام القبضة الأمنية في المدينة وضواحيها من خلال محاربة كل مظاهر الجريمة المنظمة وعمليات السطو والحرابة وغيرها.

من جهت، استعرض بوشناف مع الوفد، إتاحة القانون الجديد لهيئة الشرطة ، والمتعلق بإمكانية استخدام القوة من قبل رجال الأمن خلال تأديتهم لمهامهم، مؤكداً في هذا الصدد، اعتماده مدونة السلوك الضابطة لعمل رجل الأمن وعلاقته بالمواطن والعكس.

وكشف وزير الداخلية خلال للقاء، عن حملات أمنية موسعة ستجرى خلال أيام، للقبض على كافة المجرمين المطلوبين للعدالة بالتعاون بين وزارة الداخلية والجيش.

وفي ختام اللقاء، كرم وفد مشائخ وأعيان وحكماء بنغازي الكبرى معالي وزير الداخلية لدوره في تعزيز الأمن في بنغازي وغيرها من مدن البلاد من خلال منحه درعا تكريمياً.

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