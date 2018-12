تفاصيل اجتماع وزير «محلي الوفاق» مع السفير الألماني في تونس

المتوسط:

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، بداد قنصو، مع مجموعة العمل الخاصة بدعم الحكم المحلى واللامركزية وذلك بدولة تونس، بحضور السفير الألماني لدى ليبيا.

وشارك في هذا اللقاء، مدير إدارة المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلى ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط ومدير إداره التعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وعلى هامش الاجتماع، الذي عقد في دولة تونس، اجتمع وزير محلي الوفاق، مع السفير الألماني لدى ليبيا.

