استهداف شاب بأعيرة نارية في بنغازي وفرار الجاني

أخبار ليبيا24- خاص

علمت “أخبار ليبيا24” أن الشاب أنور فتحي الشطاط تعرض لإطلاق النار من قبل شخص مجهول ونقل على إثره إلى مستشفى الجلاء في حالة حرجة.

وكان قد وصل الشطشاط 20 عامًا إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مصابا إصابة بالغة وأدخل إلى غرفة العناية بعد إطلاق النار عليه.

وأكد شهود عيان أن الشطشاط تعرض لإطلاق نار بمنطقة السلماني عمارات 602 من قبل شخص يقود سيارة نوع “بي أم دبليو” سوداء اللون ولاذ بالفرار.

وشهدت مدينه بنغازي خلال الفترة الأخيرة عدد من جرائم القتل كان آخرها مقتل الشاب علي محمد الزوي (35 عامًا) بعد إصابته بعيار ناري قرب محلات الأثاث في منطقة السلماني الشرقي في مدينة بنغازي، ونجحت الجهات الأمنية في لقبض على الجاني.

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