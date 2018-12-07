الأعلى للدولة: قبول قانون الاستفتاء دون توافق يعرضه للطعون

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه من إعلان مفوضية الانتخابات قبول قانون الاستفتاء؛ قائلا إن قبوله وهو تحت التداول يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية.

وأوضح المجلس في بيان له الخميس؛ أن مجلس النواب لم يطبق المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي ولم يتقيد بالمادة الثالثة والعشرين التي تنص على ضرورة التوافق مع مجلس الدولة في إصدار قانون الاستفتاء؛ مرحبا في الوقت ذاته بتأكيد مفوضية الانتخابات على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي في تنفيذ أي انتخابات، وفق نص البيان.

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