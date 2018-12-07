نقابة موظفي جامعة مصراته تعلق الاعتصام بداية من يوم الأحد

أعلنت نقابة موظفي جامعة مصراته، تعليق الاعتصام بداية من يوم الأحد الموافق التاسع من ديسمبر الجاري، إلى حين انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الجاري.

ووفقاً لبيان صادر عن النقابة أمس الخميس، جاءت هذه الخطوة، مراعاة لسير العملية الدراسية بالشكل المطلوب، كما أكدت النقابة خلال البيان، تشكيل لجنة من نقابة جامعة مصراتة، للتواصل مع النقابة العامة، ولك لمتابعة الجديد في هذا الحراك.

وختمت النقابة بيانها، بالتأكيد على مطالبها المتمثلة بزيادة المرتبات، وتفعيل قانون التأمين الصحي، مبينين بأنها مطالب لا يمكن الرجوع عنها مطلقاً.

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