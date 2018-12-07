إحصائيات حركة منفذ السلوم البري  

أعلن أمن مطروح عودة 284 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري، منهم 242 سافروا بصورة شرعية، و42 آخرون بصورة غير شرعية، كما عبرت 295 شاحنة في الاتجاهين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت مديرية أمن مطروح في بيان لها اليوم أنه تم إنهاء إجراءات سفر 866 شخصا عبر المنفذ، منهم 253 مصريا و613 ليبياً، إضافة إلى إنهاء إجراءات مغادرة 145 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة إلى منفذ امساعد الليبي.

وأضاف البيان، أنه تم إنهاء إجراءات وصول 150 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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