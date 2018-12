«مشايخ بنغازي»: سنحارب كل مظاهر الجريمة المنظمة

المتوسط:

أكد حكماء ومشايخ وأعيان مدينة بنغازي الكبرى، رفعهم الغطاء الاجتماعي عن كافة المجرمين المطلوبين لدى العدالة.

وأضاف أعيان مدينة بنغازي، أنهم لن يقفوا في صف أي مجرم يمتهن الإجرام، خاصةً في القضايا المخلة بالشرفة كالسرقة والسطو المسلح والحرابة.

جاء ذلك خلال لقائهم مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف.

وثمن أعيان مدينة بنغازي، الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، للعمل على استقرار الأمن، داعين في الوقت ذاته إحكام القبضة الأمنية في المدينة وضواحيها من خلال محاربة كل مظاهر الجريمة المنظمة وعمليات السطو والحرابة وغيرها.

