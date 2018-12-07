جنائي بنغازي يُنقذ الصابري من “مُفخختين”

تمكن أعضاء قسم إبطال المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي من العثور على مُفخختين جاهزتين للانفجار بعد تمشيط مدرسة شهداء الصابري والمنازل القريبة منها.

وجاءت هذه العملية ضمن الحملة التي يقوم بها القسم لتمشيط المناطق التي شهدت عمليات عسكرية بمُختلف نواحي المدينة.

ولا يزال العمل جاريا لحين التخلّص من جميع هذه المخلفات التي أصبحت تشكل خطراً على المواطن وسكّان المنطقة وطلاب المدارس.

يُذكر أن الجماعات الإرهابية التي كانت تتحصن بمنطقتي الصابري ووسط البلاد في بنغازي حاولت منع تقدم الجيش بزرع العديد من المفخخات والألغام التي أودت بأرواح العشرات من سكان مدينة بنغازي، الذين ما زالوا يدفعون ثمن مكر ووحشية هذه الجماعات.

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