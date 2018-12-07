الكتيبة 501 استطلاع تضبط مهاجرين غير شرعيين جنوب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت وحدات القوات المسلحة الكتيبة 501 استطلاع التابعة لمنطقة طبرق العسكرية تمركز 50 جنوب طبرق من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قد تسللوا جنوب البوابة.

وكان المهاجرين الذين تم ضبطهم من جنسيات مختلفة وبرفقة مرشد ليبي الجنسية مهمته العبور بهم إلى نقطة تم الاتفاق عليها مع المهربين وبمقابل مادي.

وتمكنت سرية من الكتيبة 501 المتمركزة في البوابة تقوم بدوريات استطلاعية بشكل اعتيادي حتى وقعت هذه المجموعة في قبضتها بعد أن حاولت الهروب والاختباء.

واعترف الدليل من خلال الاستجواب الذي قام به أحد ضباط الكتيبة المكلف بالتحقيق بأنه اتفق مع شخص مصري الجنسية مقيم داخل البلاد بمبلغ من المال في حال تمكن من إيصالهم إلى النقطة المتفق عليها.

ومن المقرر أن يتم إحالة المقبوض عليهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومن ثم سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم، أما عن المهرب الذي قام بتهريبهم فسيتم إحالته إلى قسم البحث الجنائي.

يشار إلى أن مجموعة من المهاجرين غير شرعيين قاموا بتزوير مستندات رسمية من قبل أحد ضعاف النفوس.

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