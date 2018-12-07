قسم إبطال المتفجرات يفكك “دقمتين” جاهزة للتفجير في الصابري

أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء قسم إبطال المتفجرات في الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، أمس الخميس من العثور على “دقمتين” جاهزتين للانفجار بعد تمشيط مدرسة شهداء الصابري والمنازل القريبة من المدرسة.

وأشار مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي إلى أن هذه العملية، ضمن الحملة التي يقوم بها قسم إبطال المتفجرات.

وأكد العرفي استمرار القسم في عمله إلى حين القضاء ونزع كامل هذه المخلفات التي أصبحت تشكل خطراً للمواطن وسكّان المنطقة وطلاب المدارس في هذه الأماكن.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية التي سيطرت على أجزاء من مدينة بنغازي قامت بتفخيخ وتلغيم بعض الطرقات والمباني العامة والخاصة الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا جلهم من المدنيين.

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