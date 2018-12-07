صحة الوفاق: قطاع الصحة في ليبيا يشهد تحسناً بعد تنفيذ جملة من الإصلاحات

ليبيا – أكد وزير الصحة بحكومة الوفاق عمر الطاهر أمس الخميس أن قطاع الصحة في ليبيا يشهد تحسناً بعد تنفيذ جملة من الإصلاحات.

الطاهر أشار في كلمة ألقاها خلال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بمدينة شرم الشيخ إلى أن حكومة الوفاق تسعى عبر مشروع إصلاحي إلى توفير حياة كريمة للمواطنين على كافة المستويات وعلى رأسها الحق في الحصول على رعاية صحية لائقة.

هذا وتتناول بنود الإجتماع المشترك بدورته الـ38 متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والصحة حيث استعراض مشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب في الفعاليات الإقليمية والدولية الأممية ذات الصلة.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن وقرار القمة العربية بشأن دعم النازحين داخليًا في الدول العربية.

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