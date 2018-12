المتوسط:

عثر أعضاء قسم المتفجرات في الإدارة العامة للبحث الجنائي ببنغازي، على «دقمتين» جاهزتين للانفجار بعد تمشيط مدرسة شهداء الصابري والمنازل القريبة من المدرسة.

ولفت مدير مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وليد العرفي، إلى أن هذه العملية، جاءت ضمن الحملة التي يقوم بها قسم المتفجرات.

وأشار العرفي، إلى استمرار القسم في عمله إلى حين القضاء ونزع كامل لهذه المخلفات، التي أصبحت تشكل خطراً على المواطن وسكّان المنطقة وطلاب المدارس في هذه الأماكن.

The post تفاصيل إحباط تفجير قنبلتين ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية