أمن منافذ الوفاق تناقش الخطط التي تكفل حماية وحراسة منافذ الدولة

ليبيا – أكد مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد الطاهر المحمودي أمس الخميس بأن الإدارة تسعى إلى تطبيق مفهوم الأمن الشامل في منافذ الدولة وتأمينها لضمان مزيد من الأمن والاستقرار.

العميد المحمودي أشار في إجتماع عقده مع عدد من مدراء الأمن بمنافذ المنطقة الغربية بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق إلى ضرورة وضع الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف الفعاليات والمناسبات لتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج مع اتخاذ التدابير الأمنية للوقاية من الجريمة.

ونوّه العميد المحمودي إلى ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ التدابير التي تكفل حماية وحراسة منافذ الدولة لمنع الدخول غير المشروع والتهريب إلى جانب المحافظة على أمن وسلامة المسافرين القادمين والمغادرين وتسهيل عملية عبورهم وفق المعايير الدولية.

وناقش الإجتماع العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه المنافذ والوقوف على احتياجاتها كونها تعتبر شريان التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأشخاص بمختلف فئاتهم وجنسياتهم إضافة إلى عملية المسح الأمني التي يقوم بها رجال الأمن المكلفين بهذه المنافذ من أجل الكشف عن الممنوعات وتفتيش المسافرين والبضائع حسب الاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الداخلية لرفع مستوى الأداء وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العمل.

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