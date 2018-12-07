إدارة المشاريع الهندسية بمصلحة المطارات تتابع مشاريع مطار الأبرق الدولي

أكد مكتب الإعلام والتوثيق بمصلحة المطارات، المباشرة بإعداد تقرير مفصل حول سبب تأخر إعادة تسيير الرحلات بمطار الأبرق، حيث سيتم نشره عقب الإنتهاء من إعداده.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرها مدير إدارة المشاريع الهندسية محمد مصباح لمشاريع مطار الأبرق الدولي، أمس الخميس برفقة عدد من الشخصيات ذات الصلة، حيث تم البدء بتفقد مدخل المطار ومشروع (موقف السيارات) ، إلى جانب مشروع صيانة الصالة الرئيسية وصالتيّ القادمون والمغادرون ، وكذلك مشروع صيانة وترميم المهبط الرئيسي ، ومشروع إنشاء برج المراقبة .

هذا وختم الوفد الجولة، بزيارة مكتب المهابط والساحات وعرض عدد من الخرائط التوضيحية للمشاريع القائمة ونسب الإنجاز فيها .

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