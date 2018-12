ضبط مهاجرين غير شرعيين جنوب طبرق

المتوسط:

ضبطت وحدات القوات المسلحة الكتيبة 501 استطلاع التابعة لمنطقة طبرق العسكرية تمركز 50 جنوب طبرق، عددًا من المهاجرين غير الشرعيين، كانوا قد تسللوا جنوب البوابة.

وكان المهاجرين الذين تم ضبطهم من جنسيات مختلفة، برفقة مرشد ليبي الجنسية مهمته العبور بهم إلى نقطة تم الاتفاق عليها مع المهربين وبمقابل مادي.

وتمكنت سرية من الكتيبة 501 المتمركزة في البوابة، من القيام بدوريات استطلاعية بشكل اعتيادي حتى وقعت هذه المجموعة في قبضتها بعد أن حاولت الهروب والاختباء.

