خلال لقائها مع عميد بلدية الزنتان .. السفيرة الفرنسية تبحث جملة من الملفات

بحثت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير، مع عميد وأعضاء من مجلس النواب في بلدية الزنتان، ملف الانتخابات والدستور.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد أمس الخميس وتابعته كاميرا قناة ليبيا، حيث بحث المجتمعون تفعيل الحكم المحلي والاصلاحات الاقتصاديه، إلى جانب الترتيبات الأمنية.

وتخلل اللقاء، التطرق إلى دور الزنتان في المصالحة، ودورها السياسي والجغرافي لوضع الحلول للأزمة الليبية.

وعقب لقاء أعضاء البلدية، اجتماع أجرته السفيرة مع عضو مجلس النواب عمر غيث قرميل، حيث ناقش الجانبان أبرز الأحداث السياسية.

وانتهت زيارة السفيرة إلى البلدية، بمناقشة ملف الشراكة الفرنسية، مع غرفة التجارة والصناعة.

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