«مصلحة المطارات» تتابع مشاريع مطار الأبرق الدولي

المتوسط:

أفاد مكتب الإعلام والتوثيق بمصلحة المطارات، بإعداد تقرير مفصل حول سبب تأخر إعادة تسيير الرحلات بمطار الأبرق، حيث سيتم نشره عقب الإنتهاء من إعداده.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها مدير إدارة المشاريع الهندسية، محمد مصباح، لمشاريع مطار الأبرق الدولي، أمس الخميس، برفقة عدد من الشخصيات ذات الصلة، حيث تم البدء بتفقد مدخل المطار ومشروع موقف السيارات، إلى جانب مشروع صيانة الصالة الرئيسية وصالتيّ القادمون والمغادرون، وكذلك مشروع صيانة وترميم المهبط الرئيسي، ومشروع إنشاء برج المراقبة.

واختتم الجولة، بزيارة مكتب المهابط والساحات وعرض عدد من الخرائط التوضيحية للمشاريع القائمة ونسب الإنجاز فيها.

