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ديوان المحاسبة يحذر من مخالفة التشريعات

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن ديوان المحاسبة إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات، ومباشرة مهام الرقابة اللاحقة.

وأكد الديوان في بيان له، أن التعيينات التي تتم بالمخالفة للتشريعات النافذة تعد باطلة وفقا للمادة مئة وإحدى وثمانين، من قانون علاقات العمل، معتبرا إياها جريمة جنائية يترتب عليها إهدار للمال العام وإساءة لاستعمال السلطة.

كما دعا ديوان المحاسبة كل من أصدر قرارا أو اتخذ إجراء بالمخالفة إلى تصحيح أخطائه وسحب القرارات فورا، وفق البيان.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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