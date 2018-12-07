لافروف: دعم ليبيا سيحدّ من أزمة الهجرة  

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ماتزال تواصل بذْل الجهود للمُساهمة في مساعدة ليبيا لتعيد بناء مؤسسات الدولة، وتضمن سلامة أراضيها وسيادتها، مُشيراً إلى أن كثرة التدخلات التي تتعرض لها دول شمال أفريقيا كانت سبباً في تدهور أوضاعها.

وشدد على ضرورة المشاركة الدولية في هذه العملية دون شروط مسبقة، معتبراً أن ذلك سيخفف من ضغط الهجرة غير القانونية على أوروبا.

وأشار الوزير الروسي خلال حديث لصحيفة يونانية إلى أن جنوب البحر المتوسط لا يزال مبعث قلق، ومصدراص رئيساً للتوتر الدولي والتهديدات الخطيرة مثل الإرهاب والهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وأوضح لافروف أن روسيا تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الوضع في المنطقة، وأن الأسباب الرئيسية لمآلات الوضع في المنطقة هي التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرض نماذج تطور ووصفات تغيير غريبة عليها.

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