“الأعلى للدولة” يرد على تصريحات رئيس المفوضية حول قانون الاستفتاء

استغرب المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات، تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حول قبول قانون الاستفتاء على الدستور وهو ما يزال تحت التداول الأمر الذي يعرض الإجراءات المترتبة عليه للطعون الدستورية.

وذكرالمجلس في بيان نشر عبر صفحته الرسمية عبر فيسبوك الخميس، أن مجلس النواب لم يطبق المادة الـ12 من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي التي تنص على ضرورة التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في إصدار القانون ومخالفته للفقرة الـ12 من المادة الـ30 من الإعلان الدستوري، وفق نص البيان.

وأشار الأعلى للدولة إلى أنه يذكر بمطالبته المتكررة لمجلس النواب بضرورة التعجيل بالتوافق حول قانون الاستفتاء على الدستور لإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح توقع خلال مؤتمر صحفي له الخميس أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور أواخر شهر فبراير القادم، موضحا أنهم سينسقون مع البرلمان بشأن ذلك.