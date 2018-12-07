مجلس الشيوخ الإيطالي يطالب بإعادة السفير بيروني إلى ليبيا أوتسمية بديل له

ليبيا – طالب نواب بمجلس الشيوخ الايطالي ينتمون إلى المعارضة أمس الخميس حكومة بلادهم بإعادة سفيرها إلى ليبيا جوزيبي بيرّوني أو تسمية بديل له.

وكالة آكي الإيطالية أوضحت بأن كل من وزيرة الدفاع السابقة روبيرتا بينوتي والسيناتور بيير فرديناندو كازيني أودعوا طلب مساءلة بمجلس الشيوخ لوزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي كي يوضح أمام المجلس فيما إذا كانت الحكومة تعتزم في وقت سريع تأكيد بيرّوني سفيراً لدى ليبيا وإعادته إلى طرابلس أو تسمية سفير جديد في ليبيا.

ونوه البرلمانيان بأنه ينبغي على الحكومة الايطالية الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعثتها الدبلوماسية ظلت على مدى أشهر بدون قيادة وأن من شأن حالة الغموض المستمرة حيال إتخاذ قرار في هذا الصدد إحداث ضرر جسيم لمصداقية إيطاليا الدولية.

يُشار إلى أن الحكومة الايطالية قد عزت بقاء السفير بيرّوني في روما منذ أغسطس الماضي لدواع أمنية إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية