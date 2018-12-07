المؤقتة تتخذ حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة في بنغازي

أعلنت الحكومة المؤقتة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لحل المختناقات والمشاكل الناتجة عن هطول الأمطار بغزارة على مدينة بنغازي الأيام الماضية.

وأوضح المجلس البلدي بنغازي عبر صفحته بفيسبوك أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الموسع بمقر البلدية على ضرورة تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار بأسرع وقت بالتعاون مع الشركات المختصة العامة والخاصة، إضافة إلى إزالة المبانى والعوائق الواقعة داخل مسار وادى القطارة، ودعم الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بالمعدات والوقود والمضخات.

من جهته شدد المجلس البلدي للمدينة على ضرورة سرعة إزالة القمامة والأتربة وتوفير الاحتياجات الطارئة لهيئة السلامة الوطنية بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار