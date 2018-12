بعد رفض بعض المشاركين في الملتقى الوطني الليبي.. الزائدي ممنوع من دخول تونس

علمت عين ليبيا أن السلطات التونسية رفضت دخول أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الليبية مصطفي الزائدي إلى أراضيها بعد تحفظ بعض المشاركين في الملتقى الوطني الليبي الذي يقوم بوضع جدول الأعمال للمؤتمر الجامع على مشاركته في الملتقى.

هذا وأبلغت السلطات التونسية الزائدي رغبتها في عدم دخوله لأراضيها فور نزوله إلى مطار تونس قرطاج، وجاء ذلك بعد أن قدم الزائدي لتونس للمشاركة في فعاليات المؤتمر الليبي الجامع. ي

ذكر أن هذا الاجتماع يُشرف عليه المبعوت الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ويشارك في اللقاء الهام مجموعة من الشخصيات السياسية من مختلف المناطق الليبية.

