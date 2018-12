المتوسط:

قالت مصادر بقطاعي الموانئ والشحن، إن موانئ تصدير النفط بشرق ليبيا السدرة ورأس لانوف والبريقة والزويتينة ما زالت مغلقة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قالت يوم الأربعاء إن الطقس السيء تسبب في غلق جميع مرافئ تصدير الخام في البلاد.

