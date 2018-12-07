الجيش الليبي يتعقب فلول «داعش» في الصحراء… وأحكام بالإعدام على ثلاثة مدانين بالإرهاب

كشف الجيش الوطني الليبي، عن تعقب فلول تنظيم داعش في صحراء مدينة الكُفرة بجنوب شرقي ليبيا، عقب عمليات «إرهابية» أوقعت قتلى وجرحى، بينما قضت المحكمة العسكرية في بنغازي، غيابياً بالإعدام على 3 مدانين بالإرهاب.

الناطق باسم القيادة العامة للجيش، العميد أحمد المسماري، قال في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن منطقة الكفرة العسكرية «لا تزال تطارد الإرهابيين في عرض الصحراء»، مشيراً إلى أن فلول التنظيم تبحث عن ملاذات آمنة في الكهوف الجبلية، بعيداً عن ضربات سلاح الجو، والقوات المسلحة العربية الليبية.

وللعلم، يوصف الجنوب الليبي بأنه مرتع للجماعات الإرهابية، ومرتزقة أفارقة، وعصابات التهريب، في غياب منظومة أمنية تحمي حدود البلاد المترامية. ولقد تبنى تنظيم داعش مسؤولية هجمات متعددة على بلدات في جنوب البلاد، منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية، معقله الرئيسي عام 2016.

وقتل التنظيم 9 أشخاص، وأصاب 10 آخرين، وخطف مسلحوه عدداً من رجال الشرطة والمدنيين، في آخر هجماته على بلدة تازربو في صحراء الجنوب، يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن سكان البلدة خاضوا اشتباكات قوية طالت لساعات مع المسلحين، الذين سيطروا على مركز الشرطة في البلدة، قبل طرده منها.

وعقب هجوم تازربو، أعلن آمر منطقة الكُفرة العسكرية، العميد بلقاسم الأبعج، أن الجيش تمكن من دحر وطرد فلول بقايا «الجماعات الإرهابية» المتطرفة لأكثر من 400 كيلومتر عن البلدة. وقال الأبعج لوكالة الأنباء الليبية، إنه «ليست هناك فرصة أخرى للتنظيم المتطرف لتكرار هجماته على القرى والبلدات الواقعة (في شرق البلاد) تحت حماية القوات المسلحة»، لافتاً إلى أن الخسائر التي تكبدتها عناصر التنظيم المتسللة خفية للبلدة في معركتها الأخيرة مع قوات من الجيش في تازربو أدت إلى تراجع قدرات التنظيم المالية والعسكرية. وكانت عناصر التنظيم هاجمت نقطة للشرطة في بلدة الفقهاء بجنوب ليبيا، وقتلت 4 أفراد، كما خطفت عدداً من قوات الشرطة.

ومن جانب آخر، قال المسماري خلال مؤتمره الصحافي، إن قوام الجيش الوطني أكثر من 84 ألف ضابط وضابط صف وجندي، وإن قواته ستتصدى للمتطرفين، لافتاً إلى أن منطقة سبها العسكرية (جنوب البلاد) تستعد لافتتاح مركز التدريب العسكري العام، الذي سيستقبل شباباً ليكونوا عسكريين نظاميين. وأضاف: «الدوريات في الكفرة تجري جولات في مختلف المناطق»، محذراً المهربين «من أنه ستتم مصادرة سياراتهم ومحاسبتهم قانونياً».

وتطرق المسماري للأوضاع في مدينة سرت، وقال إن «الوضع جيد هناك، وإن الجيش مستعد للتعامل مع أي طارئ، وهناك تنسيق مع مختلف الوحدات».

وتحدث عن الأوضاع في درنة، التي كانت هي الأخرى معقلاً للجماعات الإرهابية، فقال: «بدأنا المرحلة الأخيرة للقضاء على الجماعات المتطرفة في المدينة القديمة بدرنة»، واستطرد: «الوضع لا يستدعي أن يكون هناك جيش للعمليات في المدينة».

وتابع المسماري أن «المحكمة العسكرية الدائمة في بنغازي قضت غيابياً بالإعدام على 3 مدانين بالإرهاب، كما برأت متهماً»، دون أن يذكر أسماءهم، موضحاً أن المحكمة قضت بالسجن 8 سنوات لمتهم واحد، و5 سنوات لآخر، حضورياً.

وقصفت مقاتلة تابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 11 من «إرهابيي القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، واستهدفت 3 سيارات في صحراء العوينات بجنوب غربي ليبيا.

المصدر/ الشرق الأوسط السعودية