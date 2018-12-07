ضبط متورطين في قضايا سرقة أغنام في منطقة سيدي فرج

أخبار ليبيا24

أفاد رئيس التحريات العامة في مديرية امن بنغازي مقدم اشرف الفايدي، ورود معلومات وشكاوي في منطقة سيدي فرج من قبل أصحاب المزارع والاستراحات عن السرقات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة من قبل تشكيل من العصابات الإجرامية من سرقة الأغنام وممتلكاتهم.

وأضاف الفايدي أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات لمدة ثمانية أيام وضبط العديد من المشتبه فيهم واعترافهم بالاستدلال وعند التحري وتقصي الحقائق بمجهودات بعض أصحاب المزارع المسروقة تم تتبع آثار الأغنام المسروقة من مزرعة (س.ا) إلى أن انتهت في منطقة النواقية في إحدى المزارع.

وقال رئيس التحريات “بعد دخولنا المزرعة برفقة أعضاء مركز شرطة النواقية حيث تعرف صاحب المزرعة (س.ا) على الأغنام المسروقة منه داخل المزرعة، وتم ضبط شخص تشادي الجنسية داخل المزرعة التي بها الأغنام المسروقة وكذلك السيارة التي تستخدم في السطو على المزارع نوع هونداي إلنترا اللون رصاصي تحمل رقم8/410131 وبها عدد اثنان من الأسلحة النارية نوع خرطوش، وبحصر الأغنام اتضح أن عددها 48 رأس من الأغنام” .

وتابع الفايدي :”تم ضبط الشخص ونقل الأغنام والانتقال بها إلى قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي وبناء على تعليمات مدير الأمن ووكيل النيابة العامة لتسليم المبرزات والمضبوطين إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي وذلك لوجود بلاغات ومحاضر تخص الواقعة عليه تم التسليم لاستيفاء باقي إجراءات الاستدلال”.

ودعا رئيس التحريات العامة في مديرية امن بنغازي المواطنين الذين تعرضوا للسرقات وفتح محاضر في مركز شرطة النواقية التوجه إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24