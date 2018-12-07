السفارة البريطانية: لا يجوز أن يتعرض الليبيين للإعتقال أو الإحتجاز أو النفي بشكل تعسفي

ليبيا – قالت السفارة البريطانية في ليبيا أمس الخميس إنه لا يجوز أن يتعرض أي شخص في ليبيا أو في أي مكان في العالم للإعتقال أو الإحتجاز أو النفي بشكل تعسفي.

السفارة البريطانية أشارت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” إلى أن التقارير عن الرجال والنساء والأطفال الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي وغير قانوني دون توجيه تهم أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هو أمر غير مقبول.

وحثت السفارة جميع الأطراف الليبية بضرورة إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان الدولية وحماية الفئات المستضعفة في المجتمع وذلك بمناسبة مرور 70 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،لافتةً إلى أنها سنُركز على القضايا المختلفة التي تخص حقوق الإنسان حتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية