الحكومة المؤقتة تتخذ حزمة من الإجراءات لمواجهة أزمة مياه الامطار في مدينة بنغازي

ليبيا – عقد وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالحكومة المؤقتة مسعود صوة أمس الخميس اجتماعا موسعا مع عدد من المسؤولين بوزارة الحكم المحلي وصندوق التضامن الإجتماعي بحضور رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي.

وزير العمل أكد بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي بأن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أصدر تعليماته العاجلة بشأن إتخاذ ما يلزم من إجراءات وتسخير كافة الإمكانيات لتجاوز الإزمة التى تمر بها بنغازي.

وشدد صوة على ضرورة الحفاظ على حياة المواطنين من أية أخطار ناتجة وما يمكن أن يؤثر على الممتلكات العامة والخاصة حيث تم الاتفاق على حزمة من الخطوات العاجلة التى سيتم اتخاذها ومن أهمها تحديد الأحتياجات الطارئة لجميع الجهات التى تتطلبها طبيعة الأزمة الحالية .

وكذلك العمل على قيام الشركات العامة والخاصة المختصة بتنظيف غرف وصفيات مياه الأمطار بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى إزالة المبانى والعوائق الواقعة داخل مسار وادي القطارة ودعم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالمعدات والوقود ومضخات.

وطالب وزير العمل القيام بحملة عاجلة لإزالة ونقل القمامة والأتربة من كافة الأحياء السكنية والطرق والشوارع فى المدينة كما تم الاتفاق على توفير الاحتياجات الطارئة لقسم هيئة السلامة الوطنية بنغازي.

وأكد صوة على ضرورة وتوفير مستلزمات وإحتياجات العائلات النازحة من مراتب وأغطية ومواد غذائية إلى جانب توفير المعدات والادوات التى تطلبه طبيعة الأعمال التى تقوم بها مفوضية الكشافة والمرشدات وجمعية الهلال الأحمر المتمثلة فى أحذية وبدل العمل وواقي من الأمطار ومعدات العمل المختلفة .

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