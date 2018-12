نواب بـ«الشيوخ الإيطالي» يطالبون بإعادة سفير بلادهم إلى ليبيا

المتوسط:

طالب نواب بمجلس الشيوخ الإيطالي ينتمون إلى المعارضة حكومة بلادهم، بإعادة سفيرها إلى ليبيا جوزيبي بيرّوني أو تسمية بديل له.

وأوضحت وكالة آكي الإيطالية، أن كل من وزيرة الدفاع السابقة روبيرتا بينوتي والسيناتور بيير فرديناندو كازيني أودعوا طلب مساءلة بمجلس الشيوخ لوزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي كي يوضح أمام المجلس فيما إذا كانت الحكومة تعتزم في وقت سريع تأكيد بيرّوني سفيراً لدى ليبيا وإعادته إلى طرابلس أو تسمية سفير جديد في ليبيا.

ونوه البرلمانيان بأنه ينبغي على الحكومة الإيطالية الأخذ في الاعتبار حقيقة أن بعثتها الدبلوماسية ظلت على مدى أشهر بدون قيادة وأن من شأن حالة الغموض المستمرة حيال اتخاذ قرار في هذا الصدد إحداث ضرر جسيم لمصداقية إيطاليا الدولية.

