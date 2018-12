المتوسط:

أعلنت شركة البناء والتشييد في مدينة بنغازي إنقاذ 60 عائلة مقيمة بالقرية السياحية بمنطقة قاريونس كانت عالقة جراء السيول الأخيرة.

وأوضح بلدي بنغازي عبر صفحته بفيسبوك؛ أن الأزمة سببها قيام بعض المواطنين بالبناء داخل مجرى وادى القطارة مما تسبب فى تغير مسار السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة من مجرى مسار وادى القطارة إلى موقع القرية السياحية.

