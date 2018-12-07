إبطال مفعول ملغمتين في مدرسة شهداء الصابري

تمكن أعضاء قسم كشف وإبطال المتفجرات التابع للإدارة العامة للبحث الجنائي لنزع الألغام وبقايا ومخلفات الحرب، من إبطال مفعول ملغمتين كانتا معدتين وجاهزتان للتفجير.

وبحسب قسم التوثيق والمعلومات للإدارة، جاء ذلك خلال تمشيط مدرسة شهداء الصابري أمس الخميس، في الأماكن التي كانت ميادين للاشتباكات بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية.

هذا وسيتم إستكمال تمشيط المدرسة بالكامل إلى حين التأكد من خلوها من أي مخاطر، ومن ثم الانتقال إلى تمشيط مدرسة آخرى .

الجدير بالذكر، كان قد أصيب في المدرسة عضوان من الوحدة في الأيام السابقة أثناء إبطال مفعول ملغمة.

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