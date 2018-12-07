اتفاق لتعزيز التعاون المشترك بين وكالة الأنباء الليبية “وال” ووكالة أنباء الإمارات “وام”

العنوان-الكويت

عقد صباح يوم الثلاثاء الماضي المدير العام لوكالة الأنباء الليبة “وال” إبراهيم هدية المجبري اجتماعا مع مدير إدارة التغطية الإعلامية بوكالة أنباء الإمارات “وام” السيد عبدالله عبدالكريم.

ويشار إلى أن هذا اللقاء عقد بدولة الكويت على هامش انعقاد الجمعية العمومية الـ46 لإتحاد وكالات الأنباء العربية والذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر الجاري.

وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين وكالة الأنباء الليبية ووكالة أنباء الإمارات حيث أكد الطرفان أن وكالات الأنباء العربية هي بأمس الحاجة إلى تنظيم العمل الإعلامي المشترك وتعزيز أخلاقياته بشكل أكبر مع الظروف الحالية التى تمر بها المنطقة العربية.

وأكد طرفا اللقاء على ضرورة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين وكالات الأنباء العربية وتفعيل دورها في معالجة بعض السلبيات الموجودة ومنها الاستخدام غير الشرعي للإعلام كوسيلة نبيلة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية